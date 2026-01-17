Snowboard | l’halfpipe a Laax vede i successi di Scotty James e Choi Ga-on

A Laax si è svolta la quinta tappa della Coppa del Mondo di snowboard Halfpipe, con protagonisti Scotty James e Choi Ga-on. Questa competizione, prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina, rappresenta un importante momento di confronto per gli atleti in vista degli appuntamenti olimpici. La gara ha confermato lo stato di forma dei principali protagonisti e il livello elevato delle performance nel circuito internazionale.

Quinto appuntamento per la Coppa del Mondo di snowboard nella specialità Halfpipe: dopo le trasferte asiatiche e nordamericane il massimo circuito internazionale si sposta in Europa nell’ultima gara prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina. A Laax, in Svizzera, tra gli uomini a vincere è uno dei  veterani, l’australiano Scotty James. Seconda run devastante con il punteggio di 98.75, vicinissimo alla perfezione. Alle sue spalle altri due oceanici, il neozelandese classe 2006 Campbell Melville Ives e l’altro australiano Valentino Guseli. Con il settimo posto torna al comando della classifica di Coppa il giapponese Y?to Totsuka. 🔗 Leggi su Oasport.it

