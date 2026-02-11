Snowboard Chloe Kim domina le qualifiche nell’halfpipe seconda Shimizu

Chloe Kim ha dominato le qualifiche dell’halfpipe a Livigno, nella sessione di qualificazione per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La snowboarder statunitense ha impressionato con le sue evoluzioni, lasciando le avversarie indietro. La giapponese Shimizu si è piazzata seconda, ma Kim ha già dimostrato di essere in forma.

Semplicemente dominante. La statunitense Chloe Kim ha giganteggiato in occasione delle qualifiche femminili a Milano Cortina 2026, sbaragliando la concorrenza nello snowboard halfpipe in quel di Livigno. Un successo suggellato pronti-via nella prima run, dove la nordamericana ha eseguito una prestazione di altissimo profilo stampando un punteggio al di sopra quota 90, precisamente 90.25, staccando di tre lunghezze la giapponese Sara Schimizu, partita male con una prima uscita sottotono salvo poi ben performare nella seconda, caratterizzata dallo score di 87.50. In ritmo invece l'altra rappresentante degli Stati Uniti Maddie Mastro, ottima in entrambi i tentativi facendo comunque la differenza con il secondo, dove è arrivato uno score di 86.

