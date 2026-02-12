Snowboard Cross il bergamasco Filippo Ferrari eliminato agli ottavi di finale

Inizia con una delusione il percorso di Filippo Ferrari agli Stati Uniti: il bergamasco è stato eliminato agli ottavi di finale nel snowboard cross a Livigno. Dopo aver superato le qualificazioni, Ferrari non riesce a passare il turno nel suo ultimo sprint sulla pista di casa, lasciando spazio ai rivali e chiudendo così la sua gara prima del previsto. Restano in attesa di sapere se Michela Moioli potrà scendere in pista venerdì, dopo l’incidente in allenamento.

In attesa di capire se Michela Moioli sarà in condizione di gareggiare venerdì 13 febbraio nella gara olimpica di snowboard cross dopo l’incidente in allenamento, giovedì è toccato a Filippo Ferrari scendere in gara nella specialità sulla pista di Livigno: la sua avventura, dopo la qualificazione del mattino, si è conclusa agli ottavi di finale. leggi anche. Snowboard cross Caduta in allenamento per Michela Moioli, trauma facciale e gara a rischio: “Si deciderà domattina”. Il 26enne nativo di Segrate, nel Milanese, ma da tempo a Villa d’Almè, non è stato tra i più brillanti nella prima fase, chiudendo la sua prova con 3”73 di ritardo dal francese Chollet che ha fatto registrare il miglior tempo in assoluto e avendo bisogno della seconda run per riuscire a strappare un posto nei 32, come 27°.🔗 Leggi su Bergamonews.it

