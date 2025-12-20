LIVE Snowboard PSL Davos 2025 in DIRETTA | sei azzurri passano agli ottavi di finale

La competizione di snowboard a PSL Davos 2025 prosegue con aggiornamenti in tempo reale. Oggi alcuni atleti italiani hanno ottenuto risultati positivi, passando agli ottavi di finale. Resta con noi per seguire tutte le tappe della gara e gli sviluppi più recenti. LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: sei azzurri passano agli ottavi di finale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Nelle qualificazioni maschili il miglior tempo assoluto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Nelle qualificazioni maschili il miglior tempo assoluto dell’austriaco Arvid Auner, primo in 50.77, davanti all’azzurro Aaron March, secondo a 0.15, ed al bulgaro Tervel Zamfirov, terzo a 0.20. Si qualificano alla fase finale anche Gabriel Messner, sesto a 0.53, e Maurizio Bormolini, 14° a 1.18. Non ce la fanno, invece, Daniele Bagozza, 17° e primo degli esclusi, a 1.45, Roland Fischnaller, 19° a 1.55, Mirko Felicetti, 27° a 2.16, Fabian Lantschner, 28° a 3.17, ed Edwin Coratti, che non completa la prova. Escono nella qualification run, infine, Tommy Rabanser e Marc Hofer, squalificati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: sei azzurri passano agli ottavi di finale Leggi anche: LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale in questa disciplina Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: dieci azzurri accedono agli ottavi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale in questa disciplina; A che ora lo snowboard oggi, PSL Davos 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara; Snowboard, l’Italia vuole continuare a vincere. A Davos si apre la stagione del PSL; A che ora gli sport invernali oggi: orari sabato 20 dicembre, calendario gare, tv, streaming. LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale in questa disciplina - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo slalom parallelo stagionale, in programma a Davos ... oasport.it

A che ora lo snowboard oggi, PSL Davos 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Dopo la tappa di Carezza di PGS, è ora il momento dell'esordio dello slalom gigante. oasport.it

Snowboard: Bagozza vince a Davos, Coratti 3/o e Dalmasso 2/a - Il primo slalom parallelo stagionale della coppa del mondo di snowboard è di Daniele Bagozza che trionfa a Davos (Svizzera) superando in finale l'austriaco Arvid Auner con Edwin Coratti terzo. ansa.it

Proponiamo i risultati ottenuti in COPPA DEL MONDO oggi (venerdì 12 dicembre) dagli atleti FVG. BIATHLON 14 Lisa Vittozzi (7.5 km Sprint, Hochfilzen-AUT) SCI DI FONDO 9 Davide Graz (Team sprint tl, Davos-SUI) SNOWBOARD 61 Federico Podda (SBX q - facebook.com facebook

Podio tutto azzurro, con Aaron March al secondo posto e Mirko Felicetti terzo. Prossima sfida nel fine settimana a Davos x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.