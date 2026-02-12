Snapdragon 8 elite gen 5 nel galaxy s26 confermato da qualcomm

Da oggi si parla sempre di più del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, che dovrebbe arrivare sul prossimo Galaxy S26. Qualcomm ha confermato l’arrivo di questo processore, e l’attenzione si sposta tutto su Samsung, che potrebbe usarlo nel suo nuovo smartphone di punta. La data di presentazione resta ancora da definire, ma gli appassionati sono già pronti a scoprire le novità.

l'attenzione sul futuro samsung galaxy s26 si concentra sull'adozione del nuovo processore di qualcomm. grazie a una condivisione ufficiale, emergono indicazioni concrete sul possibile impiego dello snapdragon 8 elite gen 5 in alcuni modelli della serie, rafforzando la collaborazione tra qualcomm e samsung per l'anno in corso. questo testo sintetizza le informazioni principali, evidenziando le differenze tra le versioni e le aspettative legate all'architettura interna. qualcomm ha quasi confermato che lo snapdragon 8 elite gen 5 alimenterà alcuni modelli galaxy s26. quanto accaduto riguarda una ricondivisione da parte di qualcomm dell'annuncio ufficiale di samsung mobile riguardo all'evento di lancio del galaxy s26, previsto per il 25 febbraio.

