Samsung Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 è confermato a livello globale

Tranne la Corea del Sud, tutte le versioni del Samsung Galaxy S26 Ultra saranno equipaggiate con lo stesso chipset.

samsung galaxy s26 ultra snapdragon 8 elite gen 5 232 confermato a livello globale

