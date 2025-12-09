Samsung Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 è confermato a livello globale

Tranne la Corea del Sud, tutte le versioni del Samsung Galaxy S26 Ultra saranno equipaggiate con lo stesso chipset.

Grave bug per la sicurezza nei Samsung Galaxy da Android 13 in poi: ecco la soluzione

Galaxy Z Fold7 è il pieghevole di Samsung più venduto in Europa

In attesa di One UI 8, Samsung Galaxy S22 riceve le patch di settembre 2025

Samsung Galaxy S26, S26 Plus e S26 ULTRA: come saranno? Riassunto Rumor - Una panoramica completa sui nuovi Samsung Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra: display aggiornati, batteria migliorata, processori Snapdragon ed Exynos, possibile supporto ai magneti Qi2 e tutte le diffe ... hdblog.it scrive