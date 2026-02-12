Dopo settimane di tensioni e smentite, l’ex Ilva di Taranto riaccende i forni e riprende a pieno ritmo. Il governo conferma l’investimento di un miliardo di euro per le manutenzioni, e due altoforni sono tornati in funzione. Ora si aspetta solo la cessione a Flacks, mentre i lavoratori sperano in una ripresa stabile dell’attività.

Il governo investe un miliardo nelle manutenzioni: tornano in azione due altoforni. Piano rispettato: ora cessione a Flacks. Se fosse per i sindacati, l’ex Ilva sarebbe già entrata nella storia dei fallimenti industriali. Sono mesi che la Cgil e la Uilm, la sigla dei metalmeccanici della Uil, non fanno che suonare le campane a morto per lo stabilimento siderurgico, descrivendo il piano del governo come un percorso verso la «chiusura inesorabile» o una «resa industriale». Invece a dispetto di queste Cassandre, a partire da maggio l’ex Ilva conta di tornare a Taranto, con due altorforni, il 2 e il 4, e quindi raggiungere una produzione di acciaio di 4 milioni di tonnellate su base annua come ha illustrato l’azienda nell’incontro con i sindacati metalmeccanici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Smentiti i sindacati. L’ex Ilva riparte (quasi) a pieno regime e aspetta il fondo Usa

Un fondo statunitense, rappresentato da Michael Flacks su LinkedIn, ha annunciato l’intenzione di acquisire Ilva, mantenendo lo Stato come azionista di maggioranza al 40%.

Il governo italiano ha raggiunto un accordo con il fondo statunitense Flacks per la vendita di Ilva, il principale produttore di acciaio in Europa.

