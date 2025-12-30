Ex Ilva accordo per vendita al fondo Usa Flacks Lo Stato terrà il 40%

Il governo italiano ha raggiunto un accordo con il fondo statunitense Flacks per la vendita di Ilva, il principale produttore di acciaio in Europa. Lo Stato manterrà una quota del 40% della società. Flacks ha confermato di aver stabilito un'intesa con le autorità italiane, aprendo così una nuova fase per la gestione e il futuro dell’impianto siderurgico.

Flacks spiega di aver ''raggiunto un'intesa con il governo italiano per rilevare Ilva, il più grande produttore di acciaio integrato europeo''.

