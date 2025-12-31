Un fondo Usa prenota l’Ilva pm di traverso

Un fondo statunitense, rappresentato da Michael Flacks su LinkedIn, ha annunciato l’intenzione di acquisire Ilva, mantenendo lo Stato come azionista di maggioranza al 40%. Questa proposta di investimento apre un nuovo capitolo per il polo siderurgico italiano, con l’obiettivo di rilanciare l’azienda e preservarne il ruolo strategico nel settore. La notizia solleva attenzione sulle future evoluzioni della proprietà e sulla gestione dell’Ilva.

Michael Flacks annuncia su Linkedin la volontà di rilevare il polo siderurgico tenendo lo Stato al 40%. Si parla di investimenti per 5 miliardi e garanzie per 8500 lavoratori. La Procura di Taranto però tiene ancora spento l'altoforno 1, bloccato da inizio maggio. Michael Flacks annuncia l'accordo, ma l'accordo non c'è. Almeno non ancora. Il miliardario americano, a capo del fondo Flacks Group con sede a Miami, ha scritto ieri su LinkedIn di aver «raggiunto un accordo con il governo italiano per acquisire Ilva Steel, il più grande stabilimento siderurgico integrato d'Europa». In realtà nessun contratto è stato firmato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Un fondo Usa prenota l'Ilva, pm di traverso Leggi anche: Ex Ilva, accordo per vendita al fondo Usa Flacks, Stato terrà 40% Leggi anche: Ex Ilva, la trattativa tutta in salita solo col fondo Usa Flacks Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

