Incentivi per lo smart working La Rocca Ruvolo | Misura che crea occupazione

Gli incentivi per lo smart working rappresentano un passo importante verso un mercato del lavoro più flessibile e innovativo. La Rocca Ruvolo sottolinea come queste misure non solo favoriscano l’occupazione, ma anche promuovano un clima di modernità e attenzione alle esigenze di lavoratori e imprese, aprendo nuove prospettive per il futuro professionale nel nostro Paese.

© Agrigentonotizie.it - Incentivi per lo smart working, La Rocca Ruvolo: "Misura che crea occupazione" "La norma che incentiva il lavoro agile rappresenta un segnale di modernità e attenzione verso lavoratori e imprese. È una misura che guarda al futuro e valorizza le competenze dei siciliani, offrendo nuove opportunità senza costringerli a lasciare la propria terra". Lo afferma la deputata di. Incentivi per lo smart working, La Rocca Ruvolo: "Misura che crea occupazione" - La disposizione prevede contributi fino a 30 mila euro per le imprese con sede fuori dalla Sicilia che assumeranno, per almeno tre anni, personale residente nell'isola in modalità smart working. agrigentonotizie.it

Incentivi per lo smart working, La Rocca Ruvolo: “Misura concreta per sostenere l’occupazione dei giovani” - La nota della vicepresidente della commissione Bilancio che esprime soddisfazione per il via libera all’articolo 3 della legge di stabilità regionale. grandangoloagrigento.it

Smart Working, arma per l'occupazione nelle aree meno popolate in Italia - Lo smart working favorisce inclusione e sviluppo nelle aree marginali italiane, con impatti positivi su occupazione femminile e giovani. ipsoa.it

