Slittino Team Relay | storico bronzo per l’Italia è la prima medaglia azzurra nella specialità

L’Italia conquista una medaglia storica nello slittino. Il team relay azzurro ha conquistato il bronzo, la prima medaglia italiana nella specialità. La vittoria rappresenta un passo importante per lo sport italiano e dà una bella soddisfazione ai nostri atleti.

È una medaglia che entra nella storia: l’Italia conquista uno splendido bronzo nel Team Relay di slittino, centrando la prima medaglia azzurra di sempre in questa specialità. Un risultato che certifica la crescita del movimento e la solidità di una squadra capace di esaltarsi nella prova più spettacolare e corale del programma. Protagonisti dell’impresa Verena Hofer, quarta nel singolo femminile, i campioni olimpici Emanuel RiederSimon Kainzwaldner nel doppio maschile, Dominik Fischnaller, già bronzo nel singolo maschile, e le campionesse olimpiche Andrea VoetterMarion Oberhofer nel doppio femminile.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina le gare di slittino ai Giochi Olimpici sono cominciate con tensione e emozione.

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

