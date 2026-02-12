LIVE Slittino Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la gara Italia a caccia di una medaglia!

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina le gare di slittino ai Giochi Olimpici sono cominciate con tensione e emozione. La squadra italiana sta cercando di conquistare una medaglia nel team relay, mentre il doppio maschile rumeno ha rischiato di perdere l’equilibrio e cappottarsi durante la corsa. La competizione è ancora aperta, e gli atleti sono al massimo delle loro energie per portare a casa il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Grave errore per il doppio maschile rumeno, che ha rischiato di cappottarsi. 18.30 Iniziato il team-relay di slittino. In pista la Romania. 18.29 Singolo femminile, doppio maschile, singolo maschile, doppio femminile. Questo l’ordine. 18.26 Le prime quattro squadre a partire saranno quelle di seconda fascia: Romania, Cina, Polonia e Ucraina. Poi si entrerà nel vivo con USA e Lettonia. Sostanzialmente cinque nazioni si giocheranno tre medaglie. 18.23 Sulla carta la Germania è la grande favorita per l’oro, perché può scavare un solco importante su tutte le altre nei singoli con Taubitz e Langenhan. 🔗 Leggi su Oasport.it

live slittino team relay olimpiadi in diretta iniziata la gara italia a caccia di una medaglia

© Oasport.it - LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la gara, Italia a caccia di una medaglia!

Approfondimenti su Olimpiadi Slittino

LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: Germania favorita, l’Italia ci prova!

L’Italia si gioca le sue possibilità nella gara di slittino a squadre alle Olimpiadi.

LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: Germania super favorita, Italia da podio

La staffetta a squadre di slittino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta per partire alle 18.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Slittino

Argomenti discussi: Italia, non è finita nello slittino! Germania favorita nel team-relay, ma…; Quando gareggia Fischnaller? Date, orari, programma e dove vederlo; LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: Germania super favorita, Italia da podio; Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari team relay, tv, streaming, italiani in gara.

LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: Germania favorita, l’Italia ci prova!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 La startlist della gara: ROMANIA 1-1 BUZATOIU Ioana-Corina 1-2 GITLAN Vasile-Marian / SERBAN Darius-Lucian ... oasport.it

Slittino oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario team-relay, streaming, italiani in gara giovedì 12 febbraioDopo una giornata storica e clamorosa con due medaglie d'oro stellari, si chiude il programma dello slittino per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano ... oasport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.