LIVE Slittino Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la gara Italia a caccia di una medaglia!

Questa mattina le gare di slittino ai Giochi Olimpici sono cominciate con tensione e emozione. La squadra italiana sta cercando di conquistare una medaglia nel team relay, mentre il doppio maschile rumeno ha rischiato di perdere l’equilibrio e cappottarsi durante la corsa. La competizione è ancora aperta, e gli atleti sono al massimo delle loro energie per portare a casa il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Grave errore per il doppio maschile rumeno, che ha rischiato di cappottarsi. 18.30 Iniziato il team-relay di slittino. In pista la Romania. 18.29 Singolo femminile, doppio maschile, singolo maschile, doppio femminile. Questo l'ordine. 18.26 Le prime quattro squadre a partire saranno quelle di seconda fascia: Romania, Cina, Polonia e Ucraina. Poi si entrerà nel vivo con USA e Lettonia. Sostanzialmente cinque nazioni si giocheranno tre medaglie. 18.23 Sulla carta la Germania è la grande favorita per l'oro, perché può scavare un solco importante su tutte le altre nei singoli con Taubitz e Langenhan.

