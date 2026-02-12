L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver già raccolto quattro medaglie su cinque gare, lo slittino azzurro chiude il suo percorso con il bronzo nella staffetta a squadre. Una bella soddisfazione per il team relay, che porta a casa il quarto podio per gli atleti italiani in questa edizione dei Giochi.

Arriva la quarta medaglia su cinque gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia. Si chiude al meglio il cammino a Cinque Cerchi sulla Eugenio Monti per lo slittino azzurro: è bronzo nella staffetta a squadre, a completamento di una spedizione trionfale per gli azzurri. Verena Hofer, quarta nella sua prova individuale, Dominik Fischnaller, terzo, RiederKainzwaldner e VoetterOberhofer, campioni olimpici, non hanno disputato la miglior prova della settimana, ma hanno comunque agguantato un terzo posto che vale tantissimo. A trionfare non poteva che essere la Germania, con un vero e proprio squadrone: Taubitz, WendlArlt, Langenhan ed EitbergerMatschina danno spettacolo, timbrano il record della pista in 3:41. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arriva un’altra medaglia per lo slittino. Il team relay azzurro è terzo alle Olimpiadi!

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Questa mattina le gare di slittino ai Giochi Olimpici sono cominciate con tensione e emozione.

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

