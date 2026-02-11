Slittino trionfo azzurro nel doppio maschile | Rieder e Kainzwaldner vincono l’oro a Milano-Cortina

Gli atleti italiani Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro nel doppio maschile di slittino ai Giochi di Milano-Cortina. Con una prova perfetta, hanno battuto la concorrenza e portato a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia nella disciplina. È stata una vittoria storica, arrivata dopo il successo di Voetter e Oberhofer nel tardo pomeriggio. La coppia azzurra ha dimostrato di essere in forma e pronta a lasciare il segno a questa edizione olimpica.

In un confronto serrato con le migliori coppie dal mondo, i due slittinisti azzurri hanno saputo gestire emozioni e condizioni di gara firmando così una prestazione da ricordare ed incorniciare. Sul tracciano di Cortina d’Ampezzo, intitolato a Eugenio Monti, Rieder e Kainzwaldner hanno saputo approcciare la gara con grande lucidità. Dopo una prima mance combattuta in cui si sono piazzati terzi a pochi millesimi dalla vetta, gli azzurri hanno reagito alla grande nella seconda run, riuscendo a imprimere un ritmo gara eccezionale e chiudendo con il miglior tempo complessivo: 1:45.086. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina, lo slittino d’oro: doppio trionfo per Votter – Oberhofer e Rieder – Kainzwaldner Andrea Votter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino a Milano-Cortina, portando a casa il terzo oro per l’Italia. Pazzesco oro di Rieder e Kainzwaldner: alle Olimpiadi l’Italia domina anche nello slittino doppio maschile Una giornata indimenticabile per lo slittino italiano alle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: STUFFER ORO, CASTIGLIONI ARGENTO, MULSER BRONZO: TRIONFO AZZURRO AI MONDIALI JUNIOR; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Olimpiadi, le gare odierne. Ieri trionfo azzurro: 6 medaglie; Trionfo azzurro sulla Stelvio: argento per Franzoni e bronzo per Paris nella libera di Milano Cortina 2026. Il quarto oro azzurro è ancora figlio dello slittino: Rieder-Kainzwaldner sul gradino più alto del podioLa serata di slittino di Milano-Cortina 2026 resterà nella storia non solo per l’oro maschile, ma anche per l’impresa delle azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che avevano preceduto i colleghi ... latinaoggi.eu ORO CHIAMA ORO! ANCHE RIEDER/KAINZWALDNER SUL TRONO OLIMPICO! LO SLITTINO AZZURRO DOMINA!!!L’Italia raddoppia e vive la giornata più magica della storia dello slittino azzurro. Pochi minuti dopo il trionfo olimpico di Andrea Vötter e Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner vol ... fisi.org Andrea Voetter e Marion Oberhofer ci regalano il terzo Oro a Milano-Cortina! Conquistano la gara di slittino doppio, disciplina che richiede enorme tecnica e coraggio. - facebook.com facebook Milano-Cortina, il medagliere alle ore 19 #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

