Altro oro Italia dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro nello slittino ai Giochi di Milano-Cortina. Rieder e Kainzwaldner partivano terzi dopo la prima run, ma sono riusciti a recuperare e a salire sul gradino più alto del podio. È un risultato che fa festa in casa azzurra.

Terzi dopo la prima run, i due azzurri vanno a prendersi il primo gradino del podio CORTINA - Arriva un altro clamoroso oro per l'Italia dallo slittino ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Sulla nuova pista Monti Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder imitano a distanza di un'ora le colleghe Andrea Voetter e Marion Oberhofer e vanno a prendersi il titolo olimpico nel doppio maschile con un'incredibile rimonta. Terzi infatti dopo la prima run, i due azzurri finiscono davanti a tutti col tempo complessivo di 1'45"086, beffando di 68 millesimi gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl, argento, mentre chiudono terzi i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Artl, bronzo a 0"090 dal tandem tricolore.

