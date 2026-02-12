Olimpiadi Italia da record nello slittino | due ori nel doppio femminile e maschile Quarti Guignard-Fabbri nel pattinaggio artistico – Le gare

L’Italia si aggiudica due medaglie d’oro nello slittino ai Giochi di Pechino. Nel doppio femminile e nel doppio maschile, gli atleti italiani conquistano il podio, portando a casa medaglie importanti. La coppia formata da Simone Bertazzo e Walter Wallberg si ferma invece ai quarti di finale nel pattinaggio artistico, con Guignard e Fabbri che non riescono a salire sul podio nella danza su ghiaccio, chiudendo al quarto posto.

Non basta un’ottima danza libera agli azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri, che si fermano al quarto posto nella danza su ghiaccio. Alla Milano Ice Skating Arena di Assago, la coppia italiana ha ottenuto il risultato nella danza libera sulle note di Diamanti cantata da Giorgia. Il punteggio complessivo di 209,58 punti non è bastato tuttavia per salire sul podio, con il bronzo conquistato dal Canada del duo Piper Gilles-Paul Porier che ha ottenuto 217,74 punti. L’oro è finito al collo della coppia francese Laurence Beaudry Fournier-Guillaume Cizeron (225,82 punti), che ha chiuso davanti agli statunitensi Madison Chock-Evan Bates (224,39 punti).🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina l’Italia festeggia due medaglie d’oro nello slittino.

L’Italia conquista due medaglie d’oro in meno di un’ora nello slittino, con vittorie nel doppio femminile e maschile.

