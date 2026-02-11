Slittino Italia da record! Due ori nel doppio femminile e maschile Delusione SuperG Franzoni 6° e Paris cade

L’Italia conquista due medaglie d’oro nello slittino, nei doppi maschile e femminile, portando a casa risultati storici. Mentre lo slittino fa festa, lo sci alpino e il biathlon non riescono a regalare le stesse emozioni. Franzoni si ferma al sesto posto nel SuperG e Paris cade, lasciando i tifosi delusi.

Con una sbandata nelle curve finali l'equipaggio americano scivola a 207 millesimi di ritardo, chiudendo addirittura sesto. Per l'Italia è il secondo oro di giornata dalla pista Eugenio Monti di Cortina, e il quarto dall'inizio di Milano-Cortina 2026. Questa la top ten della gara:?Emanuel Rieder - Simon Kainzwaldner (Ita) 1'45"086 OROThomas Steu - Wolfgang Kindl (Aut) 1'45"154 (+0"068) ARGENTOTobias Wendl - Tobias Arlt (Ger) 1'45"176 (+0"090) BRONZOToni Eggert - Florian Mueller (Ger) 1'45"269 (+0"183)Martins Bots - Roberts Plume (Let) 1'45"284 (+0"198)Marcus Mueller - Ansel Haugsjaa (Usa) 1'45"293 (+0"207)Ivan Nagler - Fabian Malleier (Ita) 1'45"304 (+0"218)Zachary Digregorio - Sean Hollander (Usa) 1'45"467 (+0"381)Eduards Sevics-Mikelsevics - Lukass Krasts (Let) 1'45"683 (+0"597)Devin Wardrope - Cole Zajanski (Can) 1'45"906 (+0"820) Mancano solo ?Steu-Kindl (Austria) e Mueller-Haugsjaa (Stati Uniti). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

