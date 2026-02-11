L’Italia conquista due medaglie d’oro nello slittino, nei doppi maschile e femminile, portando a casa risultati storici. Mentre lo slittino fa festa, lo sci alpino e il biathlon non riescono a regalare le stesse emozioni. Franzoni si ferma al sesto posto nel SuperG e Paris cade, lasciando i tifosi delusi.

Con una sbandata nelle curve finali l'equipaggio americano scivola a 207 millesimi di ritardo, chiudendo addirittura sesto. Per l'Italia è il secondo oro di giornata dalla pista Eugenio Monti di Cortina, e il quarto dall'inizio di Milano-Cortina 2026. Questa la top ten della gara:?Emanuel Rieder - Simon Kainzwaldner (Ita) 1'45"086 OROThomas Steu - Wolfgang Kindl (Aut) 1'45"154 (+0"068) ARGENTOTobias Wendl - Tobias Arlt (Ger) 1'45"176 (+0"090) BRONZOToni Eggert - Florian Mueller (Ger) 1'45"269 (+0"183)Martins Bots - Roberts Plume (Let) 1'45"284 (+0"198)Marcus Mueller - Ansel Haugsjaa (Usa) 1'45"293 (+0"207)Ivan Nagler - Fabian Malleier (Ita) 1'45"304 (+0"218)Zachary Digregorio - Sean Hollander (Usa) 1'45"467 (+0"381)Eduards Sevics-Mikelsevics - Lukass Krasts (Let) 1'45"683 (+0"597)Devin Wardrope - Cole Zajanski (Can) 1'45"906 (+0"820) Mancano solo ?Steu-Kindl (Austria) e Mueller-Haugsjaa (Stati Uniti). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Slittino, Italia da record! Due ori nel doppio femminile e maschile. Delusione SuperG, Franzoni 6° e Paris cade

L’Italia si prende la testa dopo la prima manche nello slittino doppio, con buone possibilità di salire sul podio.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Italia forza 8: Fischnaller è bronzo nello slittino ed è record, mai 5 medaglie in un giorno; Slittino, Dominik Fischnaller è bronzo nel singolo. Record per l’Italia: mai 4 medaglie in un giorno; Chi può vincere per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina? Atleti, sport e previsioni di podi; Ai Giochi invernali un’Italia da record con 6 medaglie in un giorno.

Milano Cortina, Italia da sogno: oro Voetter-Oberhofer nello slittino doppio donneAndrea Voetter e Marion Oberhofer agguantano uno splendido oro nello slittino doppio femminile alla fine della seconda manche della gara dopo aver chiuso in testa già la prima. Alle spalle delle azzur ... sassarinotizie.com

Slittino donne, capolavoro Andrea Votter e Marion Oberhofer: oro per l'Italia, cosa è successoSe fosse dovuta arrivare un’altra medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, non avrebbe potuta non essere nello slittino doppio donne, specialità per la prima volta in ... ilmessaggero.it

Tutta la delusione di Paris per aver perso lo sci nel superG olimpico dove anche Franzoni certo non sorride, ma lo sciatore altoatesino vede il bicchiere mezzo pieno ora: “Resta la medaglia e va bene così” - facebook.com facebook

#Olimpiadilnvernali2026 di #MilanoCortina2026. Delusione per l'Italia nel SuperG maschile. A Bormio, Christof Innerhofer (41 anni) si è classificato 11imo: “Mi mancava un po’ di feeling per attaccare di più”. L’intervista di @shalafi81 per i social di #Radio1 x.com