L’Italia conquista un bronzo nella staffetta mista di slittino e si qualifica per le semifinali. Nella stessa giornata, Lollobrigida vince nei 5000 metri, mentre Brignone, dopo un infortunio, si impone nel SuperG. Francesca Fontana continua a dimostrare di essere una protagonista nel pattinaggio di velocità, portando a casa un’altra vittoria. La giornata degli sport italiani si chiude con grandi soddisfazioni e molte speranze per i prossimi appuntamenti.

Nella sua batteria, secondo tempo in 41"679 dietro all'olandese Velzeboer Iniziano i quarti di finale Italia sempre seconda alle spalle della Norvegia: QUI la situazione aggiornata La Germania vince davanti all'Austria e agli azzurri: è la terza medaglia di giornata per i nostri dopo gli ori di Brignone e Lollobrigida Siamo sicuri del podio, manca solo la Germania. Quindi o argento o bronzo per i nostri Ci siamo, azzurri a caccia dell'oro Classifica finale:1. Germania: 3'41"6722. Austria: 3'42"2143. Italia: 3'42"5214. Lettonia: 3'42"7495. Stati Uniti: 3'42"7766. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Slittino, bronzo in staffetta mista. Fontana in semifinale | Lollobrigida vince nei 5000 | Brignone trionfa davanti a Mattarella

Gli italiani tornano a sorridere con le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali.

La giornata sportiva si è aperta con un’altra medaglia per l’Italia.

