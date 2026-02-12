Slittino altra medaglia | bronzo in staffetta mista | Lollobrigida vince anche nei 5000 | Brignone trionfa davanti a Mattarella

La giornata sportiva si è aperta con un’altra medaglia per l’Italia. Lollobrigida ha conquistato il bronzo nella staffetta mista di slittino, portando a casa un risultato importante. Poco dopo, anche Francesca Lollobrigida si è fatta notare, vincendo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Nel mondo dello sci, Brignone ha trionfato nel SuperG, nonostante un infortunio che aveva messo in dubbio la sua partecipazione. La giornata è stata ricca di soddisfazioni per gli atleti azzur

Italia sempre seconda alle spalle della Norvegia: QUI la situazione aggiornata La Germania vince davanti all'Austria e agli azzurri: è la terza medaglia di giornata per i nostri dopo gli ori di Brignone e Lollobrigida Siamo sicuri del podio, manca solo la Germania. Quindi o argento o bronzo per i nostri Ci siamo, azzurri a caccia dell'oro Classifica finale:1. Germania: 3'41"6722. Austria: 3'42"2143. Italia: 3'42"5214. Lettonia: 3'42"7495. Stati Uniti: 3'42"7766. Ucraina: 3'46"174​7. Cina: 3'46"8428. Polonia: 3'47"3349. Romania: 3'49"931 Staffetta mista a squadre, dopo la grande giornata di ieri (due ori, doppio femminile e maschile) l'Italia non può che essere tra le favorite (Flavio Vanetti) Arriva un'altra medaglia per lo slittino. Il team relay azzurro è terzo alle Olimpiadi! Arriva la quarta medaglia su cinque gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l'Italia. Dopo i due ori nel giro di un'ora di mercoledì sera, lo slittino consegna un'altra pagina di storia allo sport italiano. Lo slittino italiano porta un'altra medaglia, la quarta di questi meravigliosi giochi. Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter, Marion Oberhofer sono di bronzo dietro alla Germania e all'Austria.

