Slittino staffetta mista | l' Italia sogna l' oro | Lollobrigida vince anche nei 5000 | Brignone trionfa davanti a Mattarella

L’Italia spera ancora di portare a casa una medaglia d’oro nello slittino staffetta mista. La squadra ha mostrato determinazione, ma la gara si fa difficile e i rivali scalpitano. Intanto, nei campi vicini, Lollobrigida conquista il quinto oro personale, dimostrando di essere in forma, mentre Brignone si prende il SuperG nonostante un infortunio. La giornata si chiude con emozioni e speranze di medaglie per gli atleti italiani.

Classifica provvisoria:1. Lettonia: 3'42"7492. Stati Uniti: 3'42"7763. Ucraina: 3'46"174?4. Cina: 3'46"8425. Polonia: 3'47"3346. Romania: 3'49"931Le prossime a partire:?7. Austria?8. Italia?9. Germania Staffetta mista a squadre, dopo la grande giornata di ieri (due ori, doppio femminile e maschile) l'Italia non può che essere tra le favorite (Flavio Vanetti) Mamma Francesca non lascia, anzi raddoppia. Un oro clamoroso, quello di Francesca Lollobrigida. Prima di tutto perché completa la sinfonia avviata con il successo nei 3000 metri, in secondo luogo perché va a domare la distanza maggiore, quella dei 5000: un viaggio se non nell’ignoto, di sicuro difficile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Slittino, staffetta mista: l'Italia sogna l'oro | Lollobrigida vince anche nei 5000 | Brignone trionfa davanti a Mattarella Approfondimenti su Lollobrigida Staffetta Slittino, inizia la staffetta mista: l'Italia sogna l'oro | Lollobrigida vince anche nei 5000 | Brignone trionfa in superG L’Italia parte con entusiasmo nella staffetta mista di slittino, sperando di portare a casa la medaglia d’oro. Lollobrigida infinita, vince anche nei 5000 metri. Per lei è il secondo oro | Brignone trionfa davanti a Mattarella | Programma La campionessa italiana di corsa, Lollobrigida, conquista anche la medaglia d’oro nei 5000 metri, il secondo oro per lei in questa edizione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lollobrigida Staffetta Argomenti discussi: ORO CHIAMA ORO! ANCHE RIEDER/KAINZWALDNER SUL TRONO OLIMPICO! LO SLITTINO AZZURRO DOMINA!!!; La cronaca dei Giochi olimpici invernali del 10 febbraio 2026; Medaglie azzurre. Doppio oro dalla slittino doppio; Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026. Diretta staffetta slittino/ Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video (oggi 12 febbraio)Diretta staffetta slittino Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video oggi 12 febbraio: Italia a caccia di una medaglia a squadre. ilsussidiario.net Slittino, staffetta a squadre chiude le gare: Italia in pista il 12 febbraioSlittino, la staffetta a squadre chiude le gare: Italia con Fischnaller, Hofer e le coppie Rieder/Kainzwalnder o Nagler/Malleier e Voetter/Oberhofer ... it.blastingnews.com Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 18.30 Slittino - Staffetta a squadre mista ITALIA FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 - facebook.com facebook italiani in finale 12/02: 11.30 SCI ALPINO – SuperG F 13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale F 16.30 SPEED SKATING – 5000 metri F 18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre possibili finali: 14.56 SNOWBOARD – Snowboardcr x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.