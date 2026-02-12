La stagione delle medaglie continua a regalarci emozioni. Oggi, Francesca Lollobrigida si prende un’altra vittoria nel pattinaggio di velocità, confermando il suo momento d’oro. Nel frattempo, Federica Brignone conquista il SuperG, nonostante un infortunio, e la staffetta mista di slittino si assicura una medaglia sicura. Sono giorni di successi per lo sport italiano, tra conferme e trionfi sorprendenti.

La Germania vince davanti all'Austria e agli azzurri: è la terza medaglia di giornata per i nostri dopo gli ori di Brignone e Lollobrigida Siamo sicuri del podio, manca solo la Germania. Quindi o argento o bronzo per i nostri Ci siamo, azzurri a caccia dell'oro Classifica finale:1. Germania: 3'41"6722. Austria: 3'42"2143. Italia: 3'42"5214. Lettonia: 3'42"7495. Stati Uniti: 3'42"7766. Ucraina: 3'46"174?7. Cina: 3'46"8428. Polonia: 3'47"3349. Romania: 3'49"931 Staffetta mista a squadre, dopo la grande giornata di ieri (due ori, doppio femminile e maschile) l'Italia non può che essere tra le favorite (Flavio Vanetti) Mamma Francesca non lascia, anzi raddoppia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L’Italia spera ancora di portare a casa una medaglia d’oro nello slittino staffetta mista.

