Europei di Cross 2025 l’Italia in gara a Lagoa | Battocletti guida gli Azzurri

L’Italia si prepara a partecipare agli Europei di Cross 2025 a Lagoa, in Portogallo, il 14 dicembre. La competizione vedrà in gara 42 atleti azzurri, suddivisi equamente tra uomini e donne, pronti a rappresentare i colori nazionali in questa importante manifestazione europea di corsa campestre.

Roma – E' tutto pronto a Lagoa, in Portogallo, per i prossimi e imminenti Europei di Cross 2025. La competizione si svolgerà il 14 dicembre e vedrà protagonisti 42 Azzurri (21 uomini e 21 donne). Nadia Battocletti, leader del team tricolore, porta in dote l'oro continentale, il primo in carriera e la prima atleta italiana a conquistarlo, già oro nelle categorie U20, U23 e assoluta, vinto nella scorsa edizione. Per l'Azzurra, oro europeo nsu strada e bronzo olimpico nei 5000 metri a Parigi 2024, sarà l'ultima gara dell'anno e della stagione.