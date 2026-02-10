Un atleta ucraino ha deciso di non indossare il casco con i volti dei compagni caduti durante la gara di skeleton a Cortina. Al suo posto, ha semplicemente portato una fascia nera al braccio, un gesto che ha attirato l’attenzione tra i presenti. Prima di partire, Vladyslav Heraskevych ha annunciato di aver perso la sua battaglia personale, lasciando intendere il peso delle sue emozioni mentre si preparava a scendere sul tracciato.

Una fascia nera al braccio. Niente di più per onorare i caduti. Prima ancora di scendere in pista e gettarsi a pancia in giù lungo il budello dello Sliding Centre di Cortina per la gara di skeleton, Vladyslav Heraskevych, ex pugile e Kiev e portabandiera ucraino, ha perso la sua battaglia personale. Ai Giochi si era presentato con un nuovo casco raffigurante i volti di alcuni atleti uccisi durante gli attacchi russi. Voleva essere un omaggio ai suoi amici e colleghi e l’effetto scenico era di quelli indovinati: nella sua disciplina con la testa rivolta in avanti sulla pista ad essere sempre inquadrato dalle tv è il proprio il casco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, no del Cio al casco ucraino per lo skeleton con volti atleti caduti: solo fascia nera

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino e portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha pubblicato un video per denunciare una decisione del Cio.

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Fuori Olimpiadi, non solo gare a Milano Cortina 2026: eventi da scoprire tra mostre e installazioni; Olimpiadi invernali in città: perché tanti milanesi non si sentono coinvolti.

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9Per approfondire: Olimpiadi Milano-Cortina, italiani in gara: programma delle finali e speranze di medaglie ... tg24.sky.it

Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: l’ordine di sfilata e il n. dell’Italia. Tutti i portabandiera delle nazioniAlle ore 20.00 di oggi, venerdì 6 febbraio, verrà dato ufficialmente il via alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: allo stadio San Siro di ... oasport.it

Il portabandiera ucraino Vladyslav Heraskevych ha scelto di portare con sé alle Olimpiadi, sul proprio casco, i volti di alcuni atleti morti in guerra. Ma il Comitato olimpico internazionale gli avrebbe vietato di gareggiarci perché - questa l’argomentazione - violer - facebook.com facebook

Milano-Cortina, il #CIO vieta il casco con commemorazione delle vittime ucraine #ucraina #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com