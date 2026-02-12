Skeleton Heraskevych squalificato | il motivo e la decisione del CIO

La squalifica di Vladyslav Heraskevych ha fatto subito scalpore. L’atleta ucraino non potrà partecipare ai Giochi di Pechino perché indossava un casco con il simbolo dedicato alle vittime in Ucraina. Il CIO ha deciso di escluderlo, spiegando che il gesto viola le regole della competizione. La decisione ha diviso gli addetti ai lavori, ma per ora Heraskevych resta fuori dalla gara.

La squalifica di Vladyslav Heraskevych è destinata a far discutere: l’atleta ucraino non potrà partecipare per via del casco dedicato alle vittime in ucraina Quando un messaggio conta più delle Olimpiadi. Non sono solo la manifestazione sportiva più importante al mondo, ma anche il modo per lanciare dei segnali di matrice sociale, una vetrina sull’intero pianeta e i suoi equilibri. Gli atleti lo sanno bene e portano in gara tutto quello che sono e in cui credono. L’ha fatto anche Vladyslav Heraskevych, che è stato squalificato dalla gara di skeleton che oggi si prende la scena alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Sportface.it

Vladyslav Heraskevych non gareggerà ai Giochi di Milano Cortina.

Il Cio ha squalificato Heraskevych, l’atleta ucraino, per aver indossato il casco con le immagini degli atleti ucraini uccisi in guerra.

