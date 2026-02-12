Vladyslav Heraskevych ha deciso di portare il caso al Tribunale Arbitrale dello Sport. L’atleta ucraino si sente ingiustamente escluso dalla gara di skeleton a causa di un’immagine sul casco che rappresenta 21 colleghi uccisi in guerra. Heraskevych denuncia incongruenze nelle decisioni e chiede chiarimenti, mentre si prepara a difendersi davanti ai giudici sportivi internazionali.

Vladylsav Heraskevych annuncia il ricorso al TAS. Una giornata certamente non semplice per l’ucraino impegnato nello skeleton, escluso dalla propria gara a causa dell’immagine grafica del proprio casco, ritraente 21 colleghi connazionali uccisi in guerra durante l’invasione della Russia, cominciata ormai quasi quattro anni fa. Secondo il Comitato Olimpico Internazionale, l’atleta avrebbe violato la regola 50 della Carta Olimpica che proibisce “ Ogni tipo di manifestazione politica, religiosa o razzial e”. La notizia come sappiamo è stata diffusa nella mattina di oggi, giovedì 12 febbraio, a seguito di un incontro con la Presidente del CIO Kirsty Coventry. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, Heraskevych annuncia il ricorso al TAS: “Vedo grande incongruenza nelle decisioni”

Approfondimenti su Heraskevych ricorso

Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino, non salirà sulla pista di Milano-Cortina.

La squalifica di Vladyslav Heraskevych ha fatto subito scalpore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Heraskevych ricorso

Argomenti discussi: Il casco di Heraskevych con le vittime ucraine: nessuna solidarietà, il Cio ha perso una grande occasione; L'ucraino Heraskevych si ribella al Cio, indosserò il casco vietato; Il Cio vieta allo skeletonista Heraskevych il casco per gli ucraini caduti, ma dice sì al lutto; Cio vs Heraskevych, il casco della memoria e la guerra d’Ucraina, ai Giochi un dramma da tragedia greca.

Skeleton, Heraskevych escluso dalla gara olimpica: ritirato l’accreditamento per il casco con gli atleti ucraini morti in guerraIl provvedimento è stato adottato dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf), che ha segnalato l’irregolarità dell’equipaggiamento. A seguito di questa valutazione, il ... laprovinciadivarese.it

Heraskevych squalificato dallo skeleton, aveva rifiutato di cambiare il casco dedicato agli atleti uccisi in guerraVladyslav Heraskevych non prenderà parte alla gara olimpica di skeleton ai Giochi di Milano Cortina. L’atleta ucraino è stato escluso dopo aver rifiutato la richiesta ... ilmattino.it

Heraskevych contro il CIO: «Difenderò i miei diritti al Tas» L’atleta di skeleton ucraino è stato squalificato per essersi rifiutato di sostituire il casco con i volti di colleghi caduti in guerra Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Milano-Cortina, Heraskevych dallo Skeleton: l'atleta che voleva indossare un casco tributo ai 24 atleti uccisi dai russi ift.tt/zjXTxwB x.com