Olimpiadi squalificato lo skeletonista ucraino | il casco in memoria degli atleti morti non passa il regolamento Heraskevych | Ricorrerò al Tas

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino di skeleton, non potrà partecipare alla gara di oggi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La squalifica è stata decisa dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf) perché il casco dell'atleta, realizzato in memoria degli atleti ucraini caduti nella guerra russa, « non è conforme al regolamento ». Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato «con rammarico» il ritiro dell'accreditamento, sostenendo che l'atleta ha «rifiutato di conformarsi alle Linee Guida sull'espressione visiva degli atleti». «Nonostante i numerosi scambi e incontri di persona tra il Cio e il signor Heraskevych, l'ultimo dei quali questa mattina con la presidente Kirsty Coventry, questi non ha preso in considerazione alcuna forma di compromesso », si legge nella nota del Comitato Olimpico.

