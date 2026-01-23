Sindacati Fabrizio Giordano è il nuovo segretario generale della Filt Lecce

Fabrizio Giordano è stato eletto all’unanimità come nuovo segretario generale della Filt Cgil Lecce, l’organizzazione che rappresenta i lavoratori dei trasporti. L’assemblea generale della categoria ha confermato la sua scelta, affidandogli il ruolo di leadership per il prossimo mandato. La nomina riflette l’impegno della sindacata nel settore e la volontà di proseguire con iniziative a tutela dei lavoratori dei trasporti nella provincia di Lecce.

L’assemblea generale elegge all’unanimità il successore di Giuseppe Guagnano: insieme a lui in segreteria Silvia Quarta e Alessandro Campa per affrontare le sfide del trasporto pubblico e della logistica nel Salento LECCE – L’assemblea generale della Filt Cgil Lecce ha eletto all’unanimità Fabrizio Giordano come nuovo segretario generale della categoria che rappresenta i lavoratori dei trasporti. La nomina, avvenuta su proposta del segretario nazionale Stefano Malorgio, segna un passaggio di consegne importante con il segretario uscente Giuseppe Guagnano, figura storica del sindacalismo salentino.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Camera di Commercio. Fabrizio Schiavoni nominato nuovo segretario generaleFabrizio Schiavoni è stato nominato nuovo segretario generale della Camera di Commercio della Romagna, che comprende le province di Forlì-Cesena e Rimini.

Uil polizia Lecce, Alfredo Cerqua eletto nuovo segretario generaleAlfredo Cerqua è stato eletto nuovo segretario generale della Uil Polizia Lecce durante il terzo congresso provinciale, tenutosi il 19 e 20 gennaio presso l’auditorium del museo Castromediano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sciopero Ikea il 5 dicembre, sindacati all’attacco: Il premio è un bluffMILANO – Il 5 dicembre sarà sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori Ikea dopo l'inutile presa in giro del premio di partecipazione. A quasi dieci anni dall’ultima firma sull’integrativo ... repubblica.it

Ex-Ilva, è sciopero. Il governo non ritira il piano, i sindacati: Vogliono chiudere la fabbricaI lavoratori dell’ex Ilva si fermano per un giorno. I sindacati di categoria hanno infatti annunciato 24 ore di sciopero a partire da domani non appena sono usciti dall’incontro di oggi pomeriggio a ... huffingtonpost.it

++ Stellantis all'indotto: "Andiamo in Algeria". Sindacati in allarme ++ I sindacati si ribellano sulla questione Algeria: Stellantis, dopo aver rivendicato la centralità del capoluogo piemontese, ha convocato la filiera torinese dell'indotto auto, il 2 febbraio all’Union facebook