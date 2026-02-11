Livorno | denunciato per furto all’Esselunga 180 euro di liquori nella sua borsa Intervento di vigilanza e polizia

Un uomo è stato denunciato dalla polizia di Livorno dopo aver tentato di rubare 180 euro di liquori all’interno dell’Esselunga di Viale Petrarca. Secondo quanto ricostruito, il sospetto è stato fermato dalla vigilanza mentre cercava di uscire con la borsa piena di bottiglie. La polizia è intervenuta subito e ha portato l’uomo in ufficio, dove è stato identificato e denunciato per furto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Un uomo è stato denunciato dalla polizia di Livorno per aver tentato di rubare liquori per un valore di circa 180 euro all’interno del supermercato Esselunga situato in Viale Petrarca. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio 2026, e ha visto l’intervento della vigilanza del negozio e, successivamente, delle forze dell’ordine. La vicenda si è consumata in un contesto di normale affluenza all’interno del punto vendita. L’uomo, di cui al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni identificative, aveva iniziato a riempire due borse con diverse bottiglie di liquori.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Livorno Esselunga Viale Petrarca, tenta di uscire dall'Esselunga con 180 euro di liquori non pagati: denunciato Una persona è stata denunciata questa mattina a Viale Petrarca dopo aver tentato di uscire dall’Esselunga con 180 euro di liquori non pagati. Mercogliano (AV) – Furto di liquori al supermercato: 65enne denunciato dai Carabinieri La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Livorno Esselunga Argomenti discussi: Viale Petrarca, tenta di uscire dall'Esselunga con 180 euro di liquori non pagati: denunciato; Bitonto, rubati i tablet delle Cure domiciliari. ASL Bari denuncia: Ladri di salute senza scrupoli; La carta d'identità elettronica diventa un obbligo; Collesalvetti, escono di casa per accudire i nipoti e dopo la trovano assaltata. Furto aggravato in un esercizio commerciale a Livorno, denunciato un ventenneL’attività investigativa è scattata a seguito della denuncia presentata dal responsabile del punto vendita, che aveva segnalato l’ammanco di merce dagli scaffali del negozio. I militari hanno avviato ... livornopress.it Furti in serie nelle case e scatta l'arrestoPISA / PROVINCIA DI LIVORNO: Una catena di raid nell'arco di tre anni e ora per il presunto responsabile si sono aperte le porte del carcere. Deve scontare oltre tre anni e mezzo ... toscanamedianews.it Si sarebbe introdotto in un’auto parcheggiata in strada e, scoperto, avrebbe spinto a terra una donna per scappare con un portafoglio. Un uomo di 45 anni, residente a Livorno, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.