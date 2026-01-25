A Macerata, un autosalone è stato coinvolto in un caso di truffa riguardante il colore di una Ferrari. Il proprietario, un uomo di 42 anni di Reggio Emilia, è stato denunciato dai carabinieri dopo aver scoperto che il rosso apparso sull'auto non era originale, ma il risultato di una semplice riverniciatura. La vicenda evidenzia l’importanza della trasparenza nelle transazioni automobilistiche e il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela dei consumatori.

Macerata, 25 gennaio 2026 – Il rosso Ferrari non era originale, ma frutto di una bella riverniciata. Per questo i carabinieri della stazione di Macerata, hanno denunciato per truffa un 42enne residente in provincia di Reggio Emilia. La vicenda nasce a seguito della denuncia presentata dalla vittima, un 64enne di Macerata, che ha spinto i militari dell’Arma a condurre indagini mirate che hanno consentito di individuare e identificare un uomo di 42 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, già noto alle forze di polizia. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 42enne, titolare di un autosalone nella provincia di Reggio Emilia, nel 2023, aveva venduto al 64enne maceratese, una Ferrari F430 di colore rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rosso della Ferrari era un bluff, denunciato per truffa il titolare di un autosalone

Leggi anche: Auto pignorate e poi vendute all'estero: nei guai il titolare ferrarese di un autosalone

La donna aggredita dal marito a Brescia lo aveva appena denunciato: era scattato il codice rossoA Brescia, Rita Manganelli aveva recentemente presentato denuncia contro il marito, Pasquale Raccioppoli, per maltrattamenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Torna il rosso lucido e spunta... il bianco: il video della nuova Ferrari SF-26; Ferrari, le nuove tute 2026: più bianco e torna il rosso lucido; F1, presentata la nuova Ferrari SF-26: rosso lucido e abitacolo bianco, Hamilton e Leclerc in pista a Fiorano; Ferrari presenta la SF-26, vernice lucida e rosso acceso.

Il rosso della Ferrari era un bluff, denunciato per truffa il titolare di un autosaloneMacerata, 25 gennaio 2026 – Il rosso Ferrari non era originale, ma frutto di una bella riverniciata. Per questo i carabinieri della stazione di Macerata, hanno denunciato per truffa un 42enne resident ... ilrestodelcarlino.it

Presentazioni. Correva l’anno 1984 quando Maranello tenne a battesimo la 126 C4. Era un tempo in cui le monoposto erano vestite di quel Rosso Ferrari denso e puro, un colore che oggi sembra sbiadito dal tempo, custode di un’estetica che non tornerà più. - facebook.com facebook

Ferrari svela la SF-26, rosso lucido con un tocco vintage anni ’70 x.com