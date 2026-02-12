Pietro Sighel squalificato nei 1.000 metri si scaglia contro i giudici | Vedono cose tutte loro

Pietro Sighel si è visto togliere la possibilità di competere nei 1.000 metri alle Olimpiadi dopo una squalifica. L’atleta italiano ha protestato duramente, accusando i giudici di vedere cose tutte loro e di aver preso decisioni ingiuste. La squalifica per danneggiamento ha rovinato i suoi piani, lasciandolo fuori dalla corsa per le medaglie.

Pietro Sighel ha dovuto dire addio ai sogni di gloria olimpici nei 1.000 metri, venendo penalizzato e retrocesso dalla giuria per danneggiamento in gara. Una decisione che ha scatenato rabbia e amarezza dell'azzurro: "Anche Niewinski lo ha ammesso, non c'era alcuna penalizzazione. Ma è sempre così: noi atleti vediamo una cosa, loro un'altra".🔗 Leggi su Fanpage.it

Pietro Sighel, il numero uno del ranking dei 1000 metri, è stato squalificato ai quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Perché è stato squalificato Pietro Sighel: atroce beffa da n.1 del ranking dei 1000 metriPietro Sighel è stato squalificato nei quarti di finale dei 1000 metri alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, fermandosi con largo anticipo ... oasport.it

Pietro Sighel si scaglia sui giudici: Il polacco ha detto che non ero da squalifica. Vedono cose diverse…Pietro Sighel non ha digerito del tutto la squalifica che gli è stata comminata al termine del suo quarto di finale della gara dei 1.000 metri dello short ... oasport.it

Brutte notizie per i colori Azzurri. Ai quarti di finale dei 1000 m di Short Track, Pietro Sighel vince la sua batteria, ma a seguito della review viene squalificato per aver tagliato la strada all'atleta canadese. Davvero un gran peccato, ma fa parte del gioco. #Milan - facebook.com facebook

Pietro Sighel: “Come Rossi e Bolt arrivo di spalle per lo show. Arianna Fontana E chi la conosce” x.com