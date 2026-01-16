Sigarette prezzi in aumento dal 16 gennaio | rincari anche per il tabacco trinciato e i sigari Il listino aggiornato con tutte le marche

A partire dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette e dei prodotti del tabacco subiranno un aumento, inclusi tabacco trinciato e sigari. L’elenco aggiornato, disponibile presso le tabaccherie, riflette le nuove tariffe applicate a tutte le marche. Questa variazione si inserisce in un contesto di adeguamento tariffario, che interesserà i consumatori che acquistano prodotti del tabacco.

Dal 16 gennaio, fumare costa ufficialmente di più: chi varca la soglia della tabaccheria si troverà di fronte a un listino prezzi aggiornato con rincari su quasi ogni pacchetto. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti pubblicato il nuovo tariffario che coinvolge circa 400 prodotti - tra sigarette, tabacco trinciato, sigari e sigaretti - recependo immediatamente le nuove accise previste dalla Legge di Bilancio 2026. Non si tratta di una scelta dei rivenditori, ma di un adeguamento fiscale obbligatorio che i tabaccai hanno dovuto applicare già dalle prime ore di questa mattina, con aumenti medi che si attestano sui 15-20 centesimi a confezione. 🔗 Leggi su Leggo.it

