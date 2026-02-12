Sigarette aumenti da urlo in Italia da domani! Listino aggiornato con le marche

Da domani in Italia scattano aumenti record sui prezzi delle sigarette. Le nuove tariffe sono state pubblicate e coinvolgono tutte le marche, facendo salire di colpo i costi per milioni di fumatori. L’inizio del 2026 si apre quindi con una spinta ai prezzi che già si fanno sentire nelle tasche di chi fuma.

L'avvio del 2026 sta portando con sé una serie di aggiornamenti che incidono sulle spese quotidiane degli italiani. Tra i temi più sensibili per una platea molto ampia di consumatori c'è quello dei prezzi delle sigarette e, più in generale, dei tabacchi lavorati, oggetto di un nuovo adeguamento ufficiale. Chi acquista regolarmente sigarette in bar, tabaccherie o tramite distributori automatici ha già osservato un progressivo ritocco dei listini nelle prime settimane dell'anno. In molti casi, la variazione del prezzo è diventata un elemento da considerare a ogni acquisto, soprattutto per chi mantiene un consumo costante.

