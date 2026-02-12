’Sicuri di divertirsi’ | La tragedia svizzera ci ha aperto gli occhi

Dopo la tragedia di Crans Montana, in molti in Italia si sono resi conto di quanto sia importante la sicurezza nei locali di intrattenimento. L’episodio ha lasciato il segno, spingendo giovani e adulti a riflettere su come si organizza e si gestisce l’area del divertimento. La paura di nuovi incidenti ha portato a cambiamenti nelle abitudini e a un maggior controllo nelle discoteche e nei locali pubblici.

C’è a tutti gli effetti un prima e dopo la tragedia di Crans Montana. Quello che è accaduto ha sconvolto anche l’Italia e la sicurezza nei locali di intrattenimento è diventato tema sensibile anche tra i giovani. Cosa ne pensano però di ciò che è accaduto nella località svizzera a Capodanno? E’ cambiato qualcosa in loro e cosa vorrebbero che fosse fatto? E’ stato il momento per chiederglielo durante l’iniziativa organizzata dal Silb Confcommercio riservata alle classi quarte del Polo tecnologico ’Manetti Porciatti’ dal titolo ’Sicuri di divertirsi’. Durante questo incontro gli studenti hanno potuto riflettere ed essere informati su normative, comportamenti corretti da tenere e avere nozioni concrete in merito alla sicurezza nei locali di divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

