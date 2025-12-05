De Roon premia i talenti sportivi del Cus e scende in campo per la Cardiologia Pediatrica | Un progetto che mi ha aperto gli occhi

Bergamo. Con la passione dentro. Nelle viscere. È una regola quotidiana, questa, per i 42 atleti interpreti di 26 sport differenti, che hanno come sede delle proprie attività il CUS, Centro Universitario Sportivo, dell’Università di Bergamo. “Talenti sportivi”, che sono stati premiati, per il proprio impegno costante, nel tardo pomeriggio di giovedì 4 novembre in Sala Castoldi, all’interno della sede accademica di Sant’Agostino. Dinanzi alle istituzioni locali, alcuni degli sportivi hanno avuto l’onore di ricevere la riconoscenza da capitan Marten De Roon, accolto da un sentito applauso generale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

