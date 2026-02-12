A Follonica la richiesta di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine diventa sempre più forte. Buoncristiani e Pecorini sono d’accordo: i cittadini hanno bisogno di un presidio di polizia più visibile e strutturato. La situazione richiede interventi concreti per migliorare la sicurezza nel quartiere.

FOLLONICA "Serve un rafforzamento strutturato e visibile della presenza dello Stato". Ovvero un presidio della Polizia. Sono le parole che ha usato il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, che ha scritto a prefetto di Grosseto, Paola Berardino, e Questore, Claudio Ciccimarra, per sollecitare l’attivazione di un presidio estivo della Polizia nel Comune di Follonica, a partire dall’estate 2026. "Accogliamo con estremo favore e apprezzamento l’iniziativa dell’onorevole Fabrizio Rossi, che ha formalmente richiesto al Prefetto e al Questore di Grosseto l’attivazione di un presidio estivo della Polizia a partire dal 2026 – ha detto il sindaco Buoncristiani – Si tratta di una proposta che risponde a un’esigenza reale e sentita da tutta la nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, sì al presidio di Polizia. Buoncristiani e Pecorini d’accordo: "Esigenza reale per i cittadini"

Approfondimenti su Polizia Presidio

Il 150º anniversario della Polizia Locale di Sarzana segna un importante traguardo nella storia di questa istituzione, nata il 30 dicembre 1875.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Polizia Presidio

Argomenti discussi: Sicurezza, sì al presidio di Polizia. Buoncristiani e Pecorini d’accordo: Esigenza reale per i cittadini; Dl sicurezza fuffa, servono interventi programmatici: Patuanelli (M5s) al presidio contro la guerra; Più sicurezza sul litorale Adriatico: a Lendinuso arriva un presidio della Capitaneria di Porto; Esercito davanti alla Stazione: al via i controlli notturni, ma restano le ombre sulla sicurezza del quartiere - FoggiaToday.

Sicurezza nelle scuole: un tavolo permanente tra Prefettura, forze dell’ordine e presidi per prevenire l’illegalitàRiunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: al via un percorso condiviso per monitorare i rischi e garantire ambienti protetti agli studenti ... lavocediasti.it

Sicurezza nei Pronto Soccorso, sì unanime del Consiglio regionale al presidio fisso di polizia h24Il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno presentato dalla vicecapogruppo del Partito Democratico, Katia Piccardo, per chiedere vigilanza giorno e notte da parte delle forze dell'ordine ... rainews.it

Sicurezza, Rossi scrive a Prefetto e Questore: "Un presidio estivo della Polizia in città" - x.com

Sicurezza Follonica: Rossi (FDI) chiede presidio estivo della Polizia di Stato - facebook.com facebook