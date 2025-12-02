Polizia Locale un presidio a Dozza | Cambio di passo per la sicurezza
A Dozza riapre il presidio di Polizia Locale con due agenti e il commissario Maurizio Grementieri. L’obiettivo è chiaro: controllo capillare del territorio e supporto al turismo in ottica di autonomia operativa. La notizia è stata data dopo la visita dei giorni scorsi del sindaco dozzese Luca Albertazzi e della giunta agli uffici della Polizia Locale. Una novità per il borgo, che prima condivideva risorse e spazi in stretta sinergia con Imola, che avrà un distaccamento con personale interamente dedicato. Un nucleo che opererà in collaborazione e con il supporto delle forze del comando centrale e dei gruppi tecnici per gli interventi di emergenza e le attività specialistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
