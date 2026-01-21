I 150 anni della Polizia locale | Siete un presidio di sicurezza

Il 150º anniversario della Polizia Locale di Sarzana segna un importante traguardo nella storia di questa istituzione, nata il 30 dicembre 1875. La celebrazione, svoltasi nella sala consiliare in occasione del patrono San Sebastiano, ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo di presidio di sicurezza e di servizio alla comunità. Un’occasione per riconoscere il contributo quotidiano di coloro che garantiscono tutela e ordine nel territorio.

La sala consigliare al completo per celebrare il centocinquantesimo anniversario della fondazione della polizia Locale di Sarzana, nata il 30 dicembre del 1875, ma commemorata ieri mattina in occasione del patrono San Sebastiano. A prendere parte alla cerimonia oltre alla giunta e a consiglieri di maggioranza e opposizione anche autorità civili, militari e religiose e rappresentanti delle associazioni di volontariato, tra cui la Protezione civile e la Pubblica assistenza Misericordia&Olmo. "Grazie a tutti i presenti e grazie anche al prefetto Andrea Cantadori e al questore Sebastiano Salvo, che oggi sarebbero dovuti essere qui, ma impegnati al servizio di tutta la comunità – esordisce il sindaco Cristina Ponzanelli -.

