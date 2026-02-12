Sicurezza nelle scuole la Cgil replica al prefetto | No a messaggi di allarme generalizzato

La Cgil risponde al prefetto Dionisi, che aveva sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole dopo la riunione del Comitato Provinciale. La segreteria del sindacato invita a evitare allarmi ingiustificati e chiede di mantenere un tono più concreto e meno allarmistico sulla questione.

Il sindacato interviene in seguito alla riunione del Cosp di lunedì scorso, precisando che il tema non debba essere affrontato "con logiche emergenziali" “No a messaggi di allarme generalizzato”. La segreteria del sindacato Flc Cgil interviene a seguito delle dichiarazioni del prefetto Giancarlo Dionisi sul tema della sicurezza nelle scuole, diffuse dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi lunedì scorso, 9 febbraio. La Flc Cgil ha espresso “forte preoccupazione“, in quanto ritiene che “la sicurezza delle comunità scolastiche sia un tema serio e delicato, che non può essere affrontato con logiche emergenziali o con interventi che rischiano di trasmettere un messaggio di allarme generalizzato”.🔗 Leggi su Livornotoday.it

