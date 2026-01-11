FdI raccoglie le firme | Servono un presidio fisso e 100 vigili in tutta l’area

Fratelli d’Italia ha avviato una raccolta firme in piazza XX Settembre, chiedendo l’istituzione di un presidio fisso e l’impiego di 100 vigili nell’area. L’iniziativa segue l’omicidio del capotreno ed è stata promossa con gazebo, militanti e bandiere, per sensibilizzare sull’esigenza di maggiori misure di sicurezza pubblica nella zona.

Raccolta firme di Fratelli d’Italia in piazza XX Settembre, dopo l’omicidio del capotreno, con gazebo, militanti e bandiere. L’iniziativa è per chiedere un presidio fisso in zona stazione e cento agenti di polizia Locale sull’area. D’altronde, "chiunque vive a Bologna sa che le zone di piazza Medaglie d’Oro, dei Martiri, giardini Fava, via Nicolò dall’Arca, Fioravanti, Carracci e Amendola, ma potrei proseguire a lungo, sono totalmente allo sbando – tuona Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera –. Questo perché il Comune ha fatto di Bologna una vera e propria centrale dell’accoglienza indiscriminata, per fomentare e alimentare le proprie organizzazioni, che rispondono all’esigenza di far soldi e non di risolvere i problemi dei cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

