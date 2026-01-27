L’attenzione internazionale si concentra sulle condizioni nelle fosse comuni e nei centri di detenzione sotterranei in Libia. Questo fenomeno evidenzia come l’Europa, e di conseguenza l’Italia, abbiano spesso evitato di affrontare pubblicamente le questioni legate all’esternalizzazione delle frontiere e alle conseguenze di tali politiche. Un silenzio che solleva riflessioni sulla gestione delle migrazioni e sulla responsabilità condivisa.

Il deserto della Cirenaica (in Libia) ha restituito prove che l’Europa preferisce lasciare fuori campo. Nei giorni scorsi, tra Ajdabiya e Kufra, sono emerse una fossa comune e una rete di detenzione sotterranea. In parallelo, Italia e Unione europea hanno accelerato sulla costruzione di un nuovo dispositivo di “cooperazione” nell’Est libico: un Mrcc (un centro di coordinamento del soccorso marittimo (a Bengasi ), finanziato anche con fondi europei, pensato per rendere più rapidi i pullback. Le tre linee si toccano e producono la stessa conseguenza: persone ridotte a merce e corpi confinati lontano dalle coste siciliane e dalle telecamere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Libia, fosse comuni e centri di detenzione sotterranea: il silenzio dell’Europa (e dell’Italia) sull’esternalizzazione delle frontiere Ue

