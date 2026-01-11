Dall’economia agli esteri La doppia sfida dell’Italia e il miracolo Mattarella

L’Italia si confronta con sfide complesse sia sul fronte economico che nei rapporti esteri. Il governo di Giorgia Meloni si propone di rafforzare il ruolo del paese nel quadro internazionale, cercando un equilibrio tra interessi europei e alleanze transatlantiche. In questo contesto, il presidente Mattarella rappresenta un punto di stabilità e continuità, contribuendo a orientare le scelte nazionali verso una gestione responsabile delle sfide attuali.

Il governo di Giorgia Meloni era andato al potere con la grande ambizione di mediare tra le crescenti differenze transatlantiche di Europa e Usa. Ma ciò poteva funzionare solo se fosse riuscita ad avvicinare progressivamente Ue e Usa. A un anno dall’inizio della presidenza di Donald Trump però la distanza è aumentata, e lei si ritrova sempre più in difficoltà, in un letto di Procuste, tirata da una parte all’altra, senza capacità di influire sull’uno o sull’altro. La conferenza stampa di fine anno ne è stata la riprova. Messa alle strette tra Europa e Usa ha chiamato all’appello il presidente Sergio Mattarella dicendo di Trump in sostanza: è fatto così, glielo dico pure, ma che posso farci? Dimostra che senza piani, senza idee che abbiano gambe l’Italia può solo illudersi di fare una politica propria tra Usa e Ue. 🔗 Leggi su Formiche.net

