Clima rovente a Casa Sollievo sindacato replica alla direzione | Così si distrugge il capitale umano

Il clima all'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza si fa sempre più teso, con tensioni tra il sindacato e la direzione. Dopo le recenti dichiarazioni del direttore generale Gino Gumirato, il sindacato replica duramente, accusando l'azienda di mettere a rischio il capitale umano e di contribuire a un clima di crescente inquietudine tra i lavoratori.

Clima ancor più teso, all'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, all'indomani delle rassicurazioni del direttore generale Gino Gumirato. La Fials Foggia attacca la strategia aziendale di passare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Sanità Pubblica all'adozione dei rapporti privati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

