Clima rovente a Casa Sollievo sindacato replica alla direzione | Così si distrugge il capitale umano

Il clima all'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza si fa sempre più teso, con tensioni tra il sindacato e la direzione. Dopo le recenti dichiarazioni del direttore generale Gino Gumirato, il sindacato replica duramente, accusando l'azienda di mettere a rischio il capitale umano e di contribuire a un clima di crescente inquietudine tra i lavoratori.

Clima ancor più teso, all'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, all'indomani delle rassicurazioni del direttore generale Gino Gumirato. La Fials Foggia attacca la strategia aziendale di passare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Sanità Pubblica all'adozione dei rapporti privati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Clima rovente a Casa Sollievo, sindacato replica alla direzione: "Così si distrugge il capitale umano"

LISBONA, È L’ORA DI MOU VS CONTE: RISPETTO, TATTICA E TEMPESTA SUL TAGO A Seixal piove senza tregua ma il clima è rovente: Mourinho e Conte tornano uno di fronte all’altro dopo 7 anni e mezzo, stavolta in Champions. Lo Special One, - facebook.com Vai su Facebook

Torino, clima rovente dopo la sconfitta a Lecce: la sfida col Milan può decidere il futuro di Baroni Vai su X

CASA CAOS Casa Sollievo, rottura senza precedenti: medici in rivolta. ANMIRS: lo stato di agitazione - La nota ufficiale, firmata dal segretario nazionale Donato Menichella, è stata trasmessa alla Prefettura di Foggia, alla quale viene richiesto l’avvio immediato della procedura di conciliazione. Segnala statoquotidiano.it

Casa Sollievo, sul cambio di contratto è rottura senza precedenti: sindacato dei medici proclama lo stato di agitazione - Il sindacato dei medici proclama lo stato di agitazione a tempo indeterminato e accusa l'Ospedale di scelte "immotivate e ingiustificate" ... Riporta foggiatoday.it

Ondata di caldo in tutta Europa. In Italia bollino rosso in 22 città

Video Ondata di caldo in tutta Europa. In Italia bollino rosso in 22 città Video Ondata di caldo in tutta Europa. In Italia bollino rosso in 22 città