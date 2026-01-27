Ciclone Harry in Sicilia | l’ARS destina le risorse del Ponte sullo Stretto alla ricostruzione

L’Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di riassegnare i fondi del FSC, originariamente destinati al Ponte sullo Stretto, per far fronte all’emergenza causata dal ciclone Harry. Questa scelta mira a sostenere le operazioni di ricostruzione e a rispondere alle esigenze della regione colpita dagli eventi calamitosi. La decisione riflette l’impegno delle autorità locali nel gestire le conseguenze del maltempo e nel pianificare interventi tempestivi.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato oggi l’Ordine del Giorno presentato dai deputati di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, che impegna il Governo regionale a procedere alla riprogrammazione delle risorse FSC destinate al Ponte sullo Stretto di Messina per fronteggiare l’emergenza provocata dal ciclone “Harry” e dagli eventi calamitosi che hanno colpito il Comune di Niscemi. Il provvedimento, con il parere contrario del Governo, è stato approvato con 32 voti favorevoli e 24 contrari, sancendo una chiara presa di posizione dell’Aula a favore della tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini colpiti dai recenti eventi calamitosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Regione Sicilia si prepara a rivedere le priorità di spesa, chiedendo la riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione.

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, Sinistra Italiana propone di destinare le risorse previste per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione e al supporto delle zone colpite, in particolare la Sicilia.

