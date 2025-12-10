Sicilia riqualificazione delle aree artigianali | dalla Regione un nuovo piano da quasi 51 milioni

La Regione Siciliana ha annunciato un nuovo piano da quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali. L’obiettivo è rilanciare l’identità produttiva dell’isola, sostenendo gli operatori e valorizzando il patrimonio artigianale locale attraverso interventi di miglioramento e sviluppo delle zone dedicate all’artigianato.

Un investimento per rilanciare l'identità produttiva siciliana. La Regione Siciliana mette a disposizione quasi 51 milioni di euro per sostenere la riqualificazione delle aree artigianali presenti sul territorio. Le risorse, pari a 50,83 milioni, provengono da due fonti: 20 milioni dal Piano di Azione e Coesione (Pac) 2007-2013 e oltre 30 milioni dal Programma Operativo Complementare (Poc) 2014-2020. Secondo il presidente della Regione Renato Schifani, si tratta di un intervento strategico, pensato per modernizzare infrastrutture e insediamenti produttivi, offrendo alle imprese condizioni migliori per operare e competere.

