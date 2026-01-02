Via Provinciale Pisana schianto in auto contro una cabina dell' Enel | ferito 71enne

Da livornotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, 1 gennaio, in via Provinciale Pisana si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una cabina dell’Enel. Un uomo di 71 anni è stato soccorso a seguito dello schianto. L’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza ha immediatamente preso in carico la situazione, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo.

Momenti di apprensione nella serata di ieri, giovedì 1 gennaio, in via Provinciale Pisana, dove un 71enne è stato soccorso in seguito a un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, presumibilmente in seguito a un malore, finendo per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

via provinciale pisana schianto in auto contro una cabina dell enel ferito 71enne

© Livornotoday.it - Via Provinciale Pisana, schianto in auto contro una cabina dell'Enel: ferito 71enne

Leggi anche: Violento schianto sulla Provinciale, davanti all’oratorio: auto distrutte e un ferito

Leggi anche: Calcinate, auto contro moto sulla provinciale: ferito un 22enne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

via provinciale pisana schiantoSchianto in via dei Fiori. Ora i test tossicologici - I tre passeggeri della Alfa MiTo coinvolta nel terribile scontro frontale in via dei Fiori che ha drammaticamente segnato ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.