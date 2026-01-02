Via Provinciale Pisana schianto in auto contro una cabina dell' Enel | ferito 71enne

Nella serata di ieri, 1 gennaio, in via Provinciale Pisana si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una cabina dell’Enel. Un uomo di 71 anni è stato soccorso a seguito dello schianto. L’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza ha immediatamente preso in carico la situazione, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo.

Momenti di apprensione nella serata di ieri, giovedì 1 gennaio, in via Provinciale Pisana, dove un 71enne è stato soccorso in seguito a un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, presumibilmente in seguito a un malore, finendo per.

