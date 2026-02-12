Il progetto Dacia Sandrider si avvia alla fine dopo una stagione ricca di risultati. La vettura ha dimostrato di essere affidabile e competitiva, riuscendo a giocarsi le prime posizioni nel rally. Tuttavia, i piani cambiano: il team si prepara per il Mondiale 2026, ma ha già deciso di non partecipare alla stagione 2027.

Il progetto dacia sandrider sta per chiudersi dopo una stagione in cui ha dimostrato affidabilità, competitività e capacità di lottare al vertice nel rally-raid. Dopo la recente vittoria alla Dakar 2026 conquistata da Nasser Al-Attiyah, la casa romena annuncia la chiusura del programma al termine del Campionato del Mondo Rally-Raid 2026. L’ultimo appuntamento sarà Abu Dhabi, segnando l’esaurimento di una fase agonistica che ha posto Dacia tra i protagonisti principali del deserto, senza ulteriori presenze nella Dakar 2027. La struttura competitiva manterrà tre auto per gara lungo le remaining tappe del mondiale: Portogallo, Argentina, Marocco e Abu Dhabi, con Abu Dhabi che chiuderà ufficialmente la partecipazione del progetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Si prepara per il Mondiale 2026 ma salterà la 2027

Approfondimenti su Dacia Sandrider

McLaren ha annunciato Mikkel Jensen come primo pilota per il suo impegno nel FIA World Endurance Championship 2027.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La NUOVA REGOLA dei RIGORI per il mondiale 2026

Ultime notizie su Dacia Sandrider

Argomenti discussi: L'Italia dell'arco nudo e del compound si prepara per gli Europei Indoor; Milano si prepara (anche) per la settimana della moda, mentre l’industria è in ripresa; Dopo il ko con il Venezia, il Frosinone si prepara per il riscatto; Merit Beauty fa il suo ingresso in Italia e si prepara per la Spagna.

BMW M5 Touring si prepara a cambiare con il restyling: ecco le ultime foto spiaLa nuova BMW M5 Touring è stata avvistata nei test invernali in Nord Europa. In arrivo un restyling con frontale ridisegnato ... msn.com

Impresa e attività ricettiva: il Cfp Canossa si prepara al futuroIl Cfp Canossa chiude la terza «school edition» di Chef per una notte lavorando sui prodotti Coop sotto la guida dello chef Diego Papa. Una scuola che punta sul progetto scuola-impresa, tra ristorante ... giornaledibrescia.it

Alghero si prepara ad accogliere l’edizione 2026 del Rally Italia Sardegna La tappa del mondiale torna sulla Riviera del Corallo dal 1° al 4 ottobre, la città catalana quartier generale per la decima volta facebook