McLaren ha annunciato Mikkel Jensen come primo pilota per il suo impegno nel FIA World Endurance Championship 2027. In attesa della presentazione delle nuove monoposto di Formula 1 e IndyCar, questa scelta segna l’inizio di un percorso volto a rafforzare la presenza del team nel settore delle competizioni di durata. L’annuncio riflette la strategia di McLaren di consolidare la propria posizione nel motorsport a livello internazionale.

In attesa della presentazione della nuova monoposto di F1 e di quella che correrà nella NTT IndyCar Series, McLaren guarda al futuro svelando il primo pilota che correrà con il costruttore britannico nel FIA World Endurance Championship 2027. Il brand inglese si impegnerà nella serie all’interno della classe regina dal 2027 con una propria LMDh. L’inedita vettura si eregerà su un telaio Dallara, la presentazione del veicolo è avvenuta a Le Mans lo scorso giugno. Come vi avevamo annunciato sei mesi fa, United Autosports gestirà in pista le McLaren. La squadra è direttamente legata al brand inglese: il CEO del costruttore Zak Brown è infatti il co-proprietario della realtà anglo-americana che negli ultimi due anni ha gareggiato nel FIA WEC in LMGT3 con due McLaren 720S GT3 EVO. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, McLaren si prepara per il 2027. Mikkel Jensen è il primo pilota svelato

Leggi anche: Chi è Lando Norris, il pilota di una McLaren dominante che si ritrova campione del mondo | Il commento

Leggi anche: WEC, Peugeot saluta Jensen in Bahrain. Sarà la volta buona per la 9X8?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

WEC, McLaren si prepara per il 2027. Mikkel Jensen è il primo pilota svelato - In attesa della presentazione della nuova monoposto di F1 e di quella che correrà nella NTT IndyCar Series, McLaren guarda al futuro svelando il primo ... oasport.it