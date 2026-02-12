Si perde e si accascia sotto una panchina rischiando l' ipotermia | uomo salvato dai Carabinieri

Un uomo si è accasciato sotto una panchina, rischiando l’ipotermia, e solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio. La settimana appena passata ha visto i militari intervenire in tre situazioni simili, tutte legate a persone scomparse o in difficoltà. I familiari si erano rivolti ai carabinieri, preoccupati per le condizioni di chi si trovava in pericolo, e grazie alla loro prontezza sono stati evitati potenziali drammi.

Si tratta di uno dei tre casi di allontanamento di persone risolti dall'Arma negli ultimi giorni. Oltre all'uomo si erano perse le tracce anche di due ragazze Tre sparizioni risolte e tre potenziali drammi evitati. Nell'ultima settimana i carabinieri della compagnia di Lugo sono intervenuti per tre diversi casi di allontanamento di persone, in seguito alle segnalazioni dei familiari preoccupati per la loro incolumità. Gli episodi hanno richiesto un significativo impegno nelle operazioni di ricerca e hanno coinvolto vari comandi sul territorio. Il primo caso è stato segnalato il 5 febbraio, quando una donna si è presentata alla stazione carabinieri di Lugo in tarda serata per denunciare la scomparsa del proprio compagno convivente, di cui non aveva più notizie da alcune ore.

Questa mattina un uomo si è perso nei campi alle porte di Milano.

Un anziano si perde nei campi di San Donato Milanese e finisce con l’auto in bilico sul bordo di un fossato pieno d’acqua.

