Inclusione e lavoro anche ad Agrigento le iniziative di Sviluppo lavoro Italia per la giornata delle persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. ha messo in campo un programma nazionale di iniziative dedicate alla sensibilizzazione, all’inclusione socio-lavorativa e al rafforzamento delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

