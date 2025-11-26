Allacci abusivi ad acqua e luce | i locali commerciali Ater trasformati abusivamente in abitazioni

Allacci abusivi all'acqua e alla corrente elettrica. Dei locali commerciali trasformati illegalmente in vere e proprie abitazioni. Siamo nelle palazzine Ater di Vigne Nuove dove nella mattinata di martedì è scattato un censimento che ha portato all'identificazione di 73 persone.Blitz alle case. 🔗 Leggi su Romatoday.it

